Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московский выпускник впервые набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ - обязательные русский язык и математику и два по выбору - на высший балл. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Московский выпускник, ученик очень хорошей школы, набрал 400 баллов. Он сдавал русский язык и профильную математику, химию и биологию", - сказал Кравцов.

По его словам, в этом "нет ничего удивительного". "Такие дети будут появляться. Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся, и стараются", - отметил глава Рособрнадзора.

Основной этап ЕГЭ в этом году проходил с 28 мая по 2 июля. В нем приняли участие свыше 730 тыс. человек.