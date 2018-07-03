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Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ

Общество
3 июля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ученик сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московский выпускник впервые набрал 400 баллов, сдав четыре ЕГЭ - обязательные русский язык и математику и два по выбору - на высший балл. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

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"Московский выпускник, ученик очень хорошей школы, набрал 400 баллов. Он сдавал русский язык и профильную математику, химию и биологию", - сказал Кравцов.

По его словам, в этом "нет ничего удивительного". "Такие дети будут появляться. Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся, и стараются", - отметил глава Рособрнадзора.

Основной этап ЕГЭ в этом году проходил с 28 мая по 2 июля. В нем приняли участие свыше 730 тыс. человек.

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