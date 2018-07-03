Сергей Иванов выступил за создание в РФ массовой сети приемных пунктов макулатуры

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сергей Иванов считает необходимым воссоздать в России массовую сеть точек приема макулатуры.

По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, это следующая задача после освобождения от НДФЛ с доходов граждан от сдачи макулатуры (законопроект был принят в третьем чтении Госдумой в конце июня - прим. ТАСС). "Создать достаточно массовую сеть приемных пунктов для того, чтобы человеку было удобно принести макулатуру, получив какие-то деньги. Мощности по переработке макулатуры в целлюлозу и новую бумагу у нас есть, и они недозагружены. То есть главное сейчас - это создать пункты приема", - сказал он во вторник журналистам в Госдуме.

Иванов подчеркнул, что ежегодно на российские свалки отправляется макулатура стоимостью 60 млрд рублей. "Мы теряем 60 млрд рублей, то есть закапываем их в землю вместо того, чтобы получать новую бумагу", - сказал он, добавив, что при этом для замещения выбрасываемой макулатуры в год вырубается около 58 тыс. деревьев.