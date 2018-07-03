В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вступивший в России в силу новый закон о выявлении пьяных водителей по анализу крови позволит определить наличие алкоголя у людей, находящихся в бессознательном состоянии после ДТП. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, введение данной нормы будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения ПДД.

"Ранее при установлении факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, определенного наличием абсолютного этилового спирта в крови, существовали определенные проблемы. Такие ситуации возникали в случае необходимости проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи", - сказали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что "введение новой нормы окажет соответствующее профилактическое воздействие и будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения правил дорожного движения".

Во вторник вступил в силу закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей в случае обнаружения у них в крови алкоголя. Этот закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях примечанием, согласно которому административная ответственность наступает при выявлении в организме "абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 грамма на литр крови и более". Кроме того, новая норма определения факта опьянения не отменяет прежние методы выявления алкоголя в организме водителей, они будут использоваться параллельно.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников, заявлял, что новый метод испортит статистику: количество "нетрезвых" аварий возрастет, но это поможет установить реальное число водителей, которые садятся за руль после употребления алкоголя.