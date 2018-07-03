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Скворцова: проблемы с лекарствами в регионах связаны с недостатками в организации закупок

Общество
3 июля, 14:04 дата обновления: 3 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Министр здравоохранения также отметила, что возглавляемому ей ведомству в мае были переданы полномочия по "разработке единых требований к региональным информационным медицинским системам"

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минздрав разработает единые требования для региональных информационных систем, что позволит регионам уже с 2019 года перейти на единый формат обмена информацией о лекарствах. Как заявила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на "правительственном часе" в Госдуме, часто проблема с лекарственным обеспечением в регионах носит организационный характер и связана с недостатками в логистике и управлении товарными запасами со стороны региональных органов здравоохранения.

"Как правило, это сопряжено с несовершенством региональных информационных систем по лекарственному обеспечению, не обеспечивающих взаимодействия всех участников системы, а также сопровождению рецепта от... его выписки до получения лекарства пациентом", - сказала министр.

Она также отметила, что Минздраву России в мае 2018 года были "переданы полномочия по разработке единых требований к региональным информационным медицинским системам, в том числе в части льготного лекарственного обеспечения". "Утверждение этих требований позволит в следующем году всем регионам перейти на единый формат обмена информацией, визуализировать распределение закупаемых препаратов в сети медицинских организаций и аптек, и персонализировать доведение необходимого лекарства до каждого пациента", сказала министр.

Цены на лекарства

Скворцова добавила, что рост цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2018 году ниже уровня инфляции. 

"За прошедший период текущего года рост цен в госпитальном сегменте составил 0,6%, в амбулаторном - 1%, что ниже уровня инфляции", - сказала она.

В целом, по словам Скворцовой, механизм перечня ЖНВЛП "является инструментом регулирования цен на необходимые лекарства, что позволило за последние 3 года, несмотря на экономические колебания, удержать цены на жизненно важные препараты на стабильном уровне".

"В амбулаторных условиях государство обеспечивает лекарства бесплатно или частично компенсирует расходы отдельным льготным группам населения", - добавила министр.

Она также отметила, что за 2017 год "из 14,5 тыс. торговых наименований [лекарств] временный уход с рынка был по пяти всего позициям". При этом она добавила, что все эти позиции быстро вернулись на рынок. Колебания доли лекарств дешевого сегмента составляют от 0,2% до 0,6% в общем ассортименте лекарственных препаратов.

Объем экспертиз качества лекарственных средств, по словам Скворцовой, увеличился с 2013 года более чем в два раза, а количество недоброкачественных лекарств при этом снизилось за этот период в два раза.

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