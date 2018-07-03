Северная Осетия направит 55 млн рублей на организацию профессионального обучения

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июля. /ТАСС/. Северная Осетия получила 55 млн рублей из федерального бюджета на организацию дополнительного профессионального обучения в этом году. Об этом сообщила врио председателя комитета республики по занятости населения Альбина Плаева на совещании с главой региона Вячеславом Битаровым.

"В этом году на организацию дополнительного профессионального обучения Северная Осетия получила 55 млн рублей из федерального бюджета. Планируется развернуть работу по трем направлениям: курсы профессиональной переподготовки, стимулирование самозанятости и организация стажировок", - сказала Плаева.

По ее словам, на стимулирование самозанятости направят 20,6 млн рублей в виде субсидий, за счет чего 103 человека из числа безработных смогут открыть свое дело. Предоставление финансовых средств производится на конкурсной основе и на основании разработанных бизнес-планов.

В прошлом году новую специальность получили 651 человек. На эти цели было направлено более 7 млн рублей.

В целом, по состоянию на 1 июля в центре занятости Северной Осетии зарегистрировано более 1,2 тыс. вакансий. Сохраняется высокий спрос на подсобных работников, поваров, продавцов, уборщиков помещений.

"Активнее информируйте население о существующих рабочих местах и начните вести работу напрямую с предпринимателями. Узнавайте, какие специалисты им нужны, чтобы затем готовить безработных целенаправленно", - поручил Вячеслав Битаров.