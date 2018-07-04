Без лола и кека: почему новые законы ЕС могут привести к запрету мемов

Споры вызвал пакет поправок к закону об авторских правах, которые 20 июня одобрил комитет Европейского парламента по правовым вопросам. Основные претензии касаются ст. 11 ("налог на ссылки") и ст. 13 ("фильтрация контента"):

• Первая обяжет такие онлайн-платформы, как Google, Facebook, Twitter и т.д., заключать лицензионные соглашения с издателями контента и платить им отчисления за ссылки на их публикации. Речь идет о ссылках, где цитируются заголовок или короткий фрагмент новости, — то есть сниппетах, которые автоматически генерируются в соцсетях при расшаривании. Заставив онлайн-платформы платить за них, европейские законодатели хотят поддержать авторов контента, прежде всего, СМИ.

• Вторая потребует от интернет-компаний модерировать материалы на предмет нарушений авторского права. Для этого они должны будут установить соответствующую инфраструктуру — "системы распознавания контента", через которые будут проходить тексты, аудио, видео, изображения, компьютерные коды и пр. Аналогичный механизм сейчас работает на YouTube, где все видео фильтруются с помощью специальных алгоритмов, а также целой армии модераторов. По мнению инициаторов поправок, такая мера поможет искоренить пиратство. Но противники видят в ней угрозу для интернета в его нынешнем виде.