Без лола и кека: почему новые законы ЕС могут привести к запрету мемов

5 июля Европейский парламент проголосует за пакет поправок к закону об авторских правах Европейского союза (ЕС). Новые меры обяжут сайты мониторить весь пользовательский контент, чтобы не допустить нарушения копирайта. ТАСС объясняет, почему западные СМИ и интернет-активисты опасаются, что это приведет к цензуре на произведения интернет-культуры, в том числе мемы, гифки и даже отдельные творческие работы — например пародии.
Споры вызвал пакет поправок к закону об авторских правах, которые 20 июня одобрил комитет Европейского парламента по правовым вопросам. Основные претензии касаются ст. 11 ("налог на ссылки") и ст. 13 ("фильтрация контента"):
• Первая обяжет такие онлайн-платформы, как Google, Facebook, Twitter и т.д., заключать лицензионные соглашения с издателями контента и платить им отчисления за ссылки на их публикации. Речь идет о ссылках, где цитируются заголовок или короткий фрагмент новости, — то есть сниппетах, которые автоматически генерируются в соцсетях при расшаривании. Заставив онлайн-платформы платить за них, европейские законодатели хотят поддержать авторов контента, прежде всего, СМИ.
• Вторая потребует от интернет-компаний модерировать материалы на предмет нарушений авторского права. Для этого они должны будут установить соответствующую инфраструктуру — "системы распознавания контента", через которые будут проходить тексты, аудио, видео, изображения, компьютерные коды и пр. Аналогичный механизм сейчас работает на YouTube, где все видео фильтруются с помощью специальных алгоритмов, а также целой армии модераторов. По мнению инициаторов поправок, такая мера поможет искоренить пиратство. Но противники видят в ней угрозу для интернета в его нынешнем виде.
В случае принятия поправок онлайн-платформы будут обязаны удалять любой защищенный копирайтом контент, неправомерно размещенный пользователем. Это, к примеру, может быть кадр из фильма или стоковая фотография — излюбленные исходники для мемов и фотожаб. Популярный мем "неверный парень", взятый с платного ресурса стоковых фотографий и без ведома правообладателя при новом законодательстве не смог бы получить распространение в соцсетях.
Поскольку формулировки в законе расплывчатые (под него подпадает "любой защищенный авторским правом материал"), высока вероятность злоупотребления новыми правилами. Противники ст. 13 опасаются, что она ограничит свободу самовыражения и затронет производителей оригинального контента — например, пародий, ремиксов или мэшапов, которые сами по себе являются отдельными творческими работами, но при этом многое заимствуют от первоисточника. Алармисты же указывают, что автоматические системы распознавания контента могут быть использованы для политической цензуры.
"Memes 'will be banned' under new EU copyright law, warn campaigners" pic.twitter.com/jp3DCV4EzD— Chris Rose (@ArchRose90) June 8, 2018
Банить мемы / ЕС / Обеспечить процветающее стабильное будущее для Европы
Никто не знает. Один из главных критиков закона — канадский журналист Кори Доктороу — полагает, что не существует фильтра, который мог бы безукоризненно осуществлять мониторинг контента. На это не способен даже YouTube, чьи системы часто по ошибке сообщают о нарушении копирайта там, где его нет. "Самые близкие варианты в большинстве своем управляются американскими компаниями, — указывает эксперт. — Это значит, что IT-гиганты США получат возможность шпионить за всем, что постят европейцы, и решать, что подвергать цензуре, а что нет".
Из-за несовершенства существующих алгоритмов ситуация может дойти до абсурда. К примеру, если вы выложите фотографию себя в футболке с "Риком и Морти", программа может счесть это нарушением авторских прав и удалить пост, пишет Gizmodo. На YouTube такое происходит сплошь и рядом, указывает The Verge: достаточно вспомнить, как платформа удалила видео с людьми, исполняющими песню Happy Birthday, так как права на нее принадлежали Warner Music.
Еще в 2016 году руководитель отдела глобальной политики Google Кэролайн Аткинсон предупреждала, что тотальная фильтрация контента превратит интернет в место, куда нельзя будет загрузить ничего без предварительного одобрения юристов. А положения ст. 11 не принесут журналистам дополнительных доходов и, напротив, затруднят жизнь всем, кто "пишет, читает или делится новостями". При этом трафик, который получают СМИ благодаря поисковику Google и Google News, сократится.
57 правозащитных организацией подписали открытое письмо с критикой поправок и особенно 13 статьи. С обращением к ЕК также выступили 70 интернет-деятелей, в том числе основатель Wikipedia Джимми Уэльс и Тим Бернерс-Ли — создатель Всемирной паутины (World Wide Web).
EU Is Voting To Ban Memes Through Censorship Machines pic.twitter.com/YIPXAYMzb0— Love, AlfonzoWords (@Alfonzowords) June 24, 2018
Разбираться с чем-то важным / Банить мемы
По словам главы Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, цель поправок — сделать так, чтобы "журналистам, издателям и авторам справедливо платили за их работу". "Смысл наших предложений в области авторского права — в том, чтобы люди могли получать деньги за свои креативные идеи, — подтвердили телеканалу Sky News в пресс-службе ЕК. — Модернизация законодательства никак не нарушит свободу выражения мнений в интернете".
Один из разработчиков закона — член Европарламента Аксель Восс — назвал опасения о цензуре "полным преувеличением". По его словам, поправки сделают обязательным предотвращение нарушений авторских прав, что уже закреплено в законодательстве ЕС. Каждый участник Евросоюза сможет подстроить директиву под собственные индивидуальные законы, чем объясняется обтекаемость формулировок. Таким образом, понять весь масштаб изменений мы не сможем до тех пор, пока директива не пройдет процесс принятия в парламенте и страны ЕС не приступят к реформированию своего законодательства.
Закон распространяется только на страны ЕС, однако, как указывают эксперты, системы фильтрации контента, вероятно, будут введены для всех пользователей. Некоторые компании, такие как Microsoft, следуют правилам ЕС во всем мире, а не только в Европе. Поэтому и российские интернет-пользователи могут почувствовать на себе последствия поправок.
Новость о возможном запрете мемов сама по себе породила немалое количество мемов. Пользователи начали от руки копировать популярные картинки, чтобы они не подпали под действие закона. Посетители портала Reddit также придумали сделать европейский флаг мемом, чтобы "ЕС заблокировал сам себя" (правда, осуществить это невозможно — государственные символы являются общественным достоянием и не подпадают под копирайт).
The EU will ban itself! pic.twitter.com/Lp5AEs2Uws— Meme Bot (@theMemesBot) June 27, 2018
Пятого июля мы должны плюсовать только картинки с флагом ЕС, чтобы он стал мемом и заблокировал сам себя. Поддерживайте и распространяйте!
Артур Громов