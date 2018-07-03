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Снесенный в 1930-е годы Андреевский собор в Кронштадте будет восстановлен

Общество
3 июля, 14:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, июля. /ТАСС

Первый Собор Андрея Первозванного (Андреевский собор) был построен в Кронштадте в 1717 - 1718 годах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Собор Андрея Первозванного (Андреевский собор) в Кронштадте, снесенный в 1930-е, будет восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

"Несколько недель назад, в ходе проведения ремонтных работ в этом сквере, строителями под землей были найдены фрагменты фундамента Андреевского Собора. В ближайшее время администрация района инициирует историко-археологические изыскания, чтобы определить, какая часть храма сохранилась под землей до наших дней, и установить границы разрушенного в прошлом веке памятника культурного наследия. Верующими Санкт-Петербурга и Кронштадта создан благотворительный фонд "По восстановлению Собора Андрея Первозванного", а инициатива по общественному возрождению храма поддержана руководством Санкт-Петербурга", - приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации района Олега Кадомцева.

Первый Собор Андрея Первозванного (Андреевский собор) был построен в Кронштадте в 1717 - 1718 годах. В закладке первого камня участвовал лично Петр I. В начале XIX века был возведен новый каменный храм по проекту известного архитектора, автора здания Адмиралтейства в Петербурге Андреяна Захарова. В начале XX века в соборе служил преподобный Иоанн Кронштадтский (канонизированный Русской Православной церковью). Храм снесен советской властью в 1932 году.

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