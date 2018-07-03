Глава Ивановской области отчитался Путину о решении проблемы, озвученной на "Прямой линии"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как в регионе разрешилась проблема с получением льготной ипотеки для многодетных семей после жалобы одного из жителей региона на "Прямую линию". Во время встречи с Воскресенским Путин поинтересовался, как удалось разрешить проблему этой семьи.

"Хочу начать с "Прямой линии". В отношении одной из семей люди задавали вопрос: четверо детей, и они не смогли попасть в программу льготного кредитования. Знаю, что вы этим занимались", - обратился Путин к врио губернатора.

Докладывая о ситуации, с которой столкнулась семья Дмитрия Веховского, обратившегося к президенту, Воскресенский отметил, что действующее постановление правительства России "действует так, что если третий ребенок рождается, можно получить льготную ставку 6%, если четвертый, то уже нельзя". По итогам "Прямой линии" Путин давал поручение кабмину разобраться с этим вопросом.

"Но обратило внимание на себя то, что вообще ставка у семьи Дмитрия очень высокая - 15%. Поэтому оперативно связались с институтами развития, и для семьи Дмитрия, и не только для него, создали специальную программу, чтобы можно было прокредитоваться. Вместе с "Дом.рф" теперь может любая семья у нас в регионе прийти в уполномоченный банк, который с "Дом.рф" работает, и при определенных условиях получить ставку гораздо ниже", - рассказал глава Ивановской области.

Так, по его словам, семья Веховского договорилась о перекредитовании под 8,75% годовых. "У нас люди живут все- таки небогато и считают каждую копейку, поэтому пока будет приниматься постановление правительства, даже эти недели и месяцы, семья Дмитрия и другие семьи, которые обратятся, будут платить гораздо меньше", - сообщил Воскресенский.

Путин поблагодарил врио губернатора за проделанную работу.