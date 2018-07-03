СМИ: охотничье ружье Наполеона продали во Франции за €80 тыс.

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Охотничье ружье, принадлежавшее императору Франции Наполеону Бонапарту (1769-1821), было продано за €80 тыс. на аукционе Osenat в Фонтенбло. Как сообщает газета Ouest-France, на этих же торгах за более чем €8 тыс. продали его серебряную столовую ложку.

Как уточняет издание, первоначальная оценка раритета колебалась от €50 тыс. до €70 тыс. Ствол оружия украшает геральдическая лилия - символ императорской власти, на прикладе выгравирована буква N, а прицел выполнен из серебра. Эксперты предположили, что ранее ружье использовалось во время королевской охоты еще при Людовике XVI. Аукционисты также отметили превосходное состояние оружия, которое достигает в длину 1,38 м.

В 1804 году, после провозглашения Франции империей, Наполеон Бонапарт взял курс на воссоздание некоторых королевских традиций. По данным газеты Le Figaro, зачастую организация охоты возлагалась на начальника штаба маршала Луи-Александру Бертье, который был заядлым охотником. Издание, цитируя историков, утверждает, что сам император был "неловким охотником, плохим наездником и совершенно неумелым стрелком". При этом сам Бонапарт, находясь в изгнании на острове Святой Елены, в мемуарах часто писал о своих успехах на охоте.

В июне на аукционе De Baecque et Associs в Лионе за €350 тыс. была продана треуголка Наполеона Бонапарта, которую он бросил после сражения при Ватерлоо. В дальнейшем шляпу якобы подобрал некий капитан голландских драгунов, поэтому она на протяжении многих поколений хранилась у его потомков и была продана в первый раз лишь в конце 20 века некоему французскому коллекционеру исторических реликвий, который перепродал ее.

Из-за большой популярности наполеоновской эпохи в последнее время во Франции все чаще проводятся распродажи с аукциона исторических предметов, связанных с Бонапартом. Так, в ноябре прошлого года за €625 тыс. в Фонтенбло был продан изготовленный из золота лавровый лист. Он должен был украсить корону, которую в 1804 году надели на голову Наполеона на церемонии коронации. Бонапарт при предварительной примерке посчитал корону слишком тяжелой и велел снять с нее несколько листьев золотой чеканки.