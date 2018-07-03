МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Прошедший июнь в России вошел в пятерку самых теплых месяцев с 1891 года. Об этом во вторник сообщает Гидрометцентр.

"Средняя температура воздуха в июне в России замыкает пятерку самых высоких значений с 1891 года", - говорится в сообщении метеослужбы. В частности, на европейской территории России и на Урале холодная погода в первую и вторую декады июня сменилась жарой в третью.

Аномально жарко было и в Сибири - там прошедший июнь стал самым теплым в истории регулярных метеонаблюдений. В среднем температура в регионе была на 8 градусов выше нормы. В некоторых районах столбики термометров вплотную подходили к сорокоградусной отметке, неоднократно устанавливались новые рекорды тепла, отмечает Гидрометцентр.

По данным метеослужбы, на севере Дальнего Востока прохлада первой декады тоже сменилась теплом в последующие дни, средняя температура месяца расположилась на третьей строчке самых высокоранжированных значений с 1891 года.