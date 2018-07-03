В Карачаево-Черкесии открыли памятник погибшим сотрудникам ГИБДД

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Родственники погибших полицейских стали участниками церемонии открытия памятника в Черкесске. Мемориал посвящен сотрудникам Госавтоинспекции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД по Карачаево-Черкесии.

"Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим сотрудникам Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, которые служат примером выполнения гражданского и воинского долга", - отметил на церемонии замминистра внутренних дел по республики Александр Середа.

На гранитных плитах с надписью "Вечно в строю" высечены имена 26 сотрудников ГИБДД, которые погибли в разные годы, выполняя служебный долг. В церемонии открытия памятника участвовали семьи погибших полицейских, ветераны и действующие сотрудники республиканского управления ГИБДД.

Госавтоинспекция МВД России во вторник отмечает 82-ю годовщину своего образования, эта дата ежегодно отмечается 3 июля. Служба была образована в 1936 году для надзора за дорожным движением. После воссоздания в 1967 году МВД СССР, ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, а в июне 1998 года указом президента РФ ГАИ была реорганизована в ГИБДД.