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В Карачаево-Черкесии открыли памятник погибшим сотрудникам ГИБДД

Общество
3 июля, 15:04 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 3, июля. /ТАСС

На мемориале, установленном в Черкесске, высечены имена 26 сотрудников ГИБДД

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© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

ЧЕРКЕССК, 3 июля. /ТАСС/. Родственники погибших полицейских стали участниками церемонии открытия памятника в Черкесске. Мемориал посвящен сотрудникам Госавтоинспекции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД по Карачаево-Черкесии.

"Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим сотрудникам Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, которые служат примером выполнения гражданского и воинского долга", - отметил на церемонии замминистра внутренних дел по республики Александр Середа.

На гранитных плитах с надписью "Вечно в строю" высечены имена 26 сотрудников ГИБДД, которые погибли в разные годы, выполняя служебный долг. В церемонии открытия памятника участвовали семьи погибших полицейских, ветераны и действующие сотрудники республиканского управления ГИБДД.

Госавтоинспекция МВД России во вторник отмечает 82-ю годовщину своего образования, эта дата ежегодно отмечается 3 июля. Служба была образована в 1936 году для надзора за дорожным движением. После воссоздания в 1967 году МВД СССР, ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, а в июне 1998 года указом президента РФ ГАИ была реорганизована в ГИБДД.

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