Храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе передан Церкви

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Русской православной церкви передана в собственность церковь преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе, сообщает во вторник пресс-служба Московской городской епархии.

"Издано распоряжение департамента городского имущества города Москвы о передаче в собственность Русской православной церкви объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Сергия в Рогожской 1800-1838 гг, колокольня 1864 г.", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 59", - говорится в сообщении.

В собственность храма, согласно решению департамента, передан Дом притча 1820-70-х годов и комплекс зданий, являющихся объектами культурного наследия.

Первый деревянный храм преподобного Сергия был построен в начале XVII века, а первое упоминание о каменном храме относится к 1722 году. Нынешнее здание храма было построено в 1818 году. Свой окончательный вид основной объем храма получил после реконструкции 1834-1838-х годов.

Храм преподобного Сергия был закрыт в 1938 году. Перед самым закрытием из храма удалось спасти несколько древних икон, однако большая их часть, а также церковное убранство, были уничтожены. В последующие годы помещение храма использовалось под мастерские и склад. В процессе эксплуатации зданию был нанесен большой ущерб.

В 1985 году храм был передан расположенному в Спасо-Андрониковом монастыре Музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В здании храма было решено устроить экспозицию древнерусского церковного искусства. В это же время в храме были начаты реставрационные работы.