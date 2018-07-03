Клубы друзей Крыма созданы в 20 странах

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Клубы международной ассоциации "Друзья Крыма" созданы более чем в двадцати странах. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-премьер региона - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы можем говорить о том, что количество клубов ["Друзей Крыма"] перевалило за двадцать. Мы рассчитываем, что это число будет расти", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, создаваемые клубы "Друзей Крыма" - "не юридические лица", а общественные объединения людей "на добровольных началах".

Мурадов рассказал, что подобные клубы появляются как в странах Европы, хотя европейская политика в отношении Крыма так и не изменилась, так и в странах постсоветского пространства.

Ранее сообщалось, что клубы международной ассоциации "Друзья Крыма" были созданы в Болгарии, Греции, Германии и Сербии. По мнению властей, создаваемые за рубежом клубы ассоциации "Друзья Крыма" демонстрируют "существенные результаты народной и общественной дипломатии".

Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредили участники конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", которая прошла в ноябре 2017 года в Ялте. Среди целей конференции и ассоциации - добиться признания легитимности крымского референдума 2014 года и права народа Крыма определять свою судьбу.

Форум собрал гостей из Китая, Японии, Сербии, Абхазии, Сирии, Южной Осетии, стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. В будущем он будет проходить ежегодно в рамках Ялтинского международного экономического форума, что, по мнению властей, позитивно скажется на развитии внешнеэкономической деятельности региона.