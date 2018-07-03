Японская принцесса Аяко и бизнесмен Кэй Мория объявили о помолвке

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Японская принцесса Аяко и бизнесмен Кэй Мория объявили о своей грядущей помолвке, впервые появившись вместе на публике в понедельник. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Я счастлива", - сказала 27-летняя представительница императорской династии на пресс-конференции в Токио после официального объявления о помолвке.

Официальная церемония обручения запланирована на 12 августа, а бракосочетание назначено на 29 октября.

Аяко окончила международный университет Дзесай и получила степень магистра в 2016 году. Сейчас она работает научным сотрудником на социологическом факультете.

Правительство Японии выразило поздравления в связи с помолвкой Аяко, однако генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга отметил ряд сложностей, вызванных изменениями в составе монархической родословной. "Существует множество взглядов на то, как эта проблема может быть решена. Мы должны рассмотреть их все, включая вариант, который позволит принцессе основать новую ветвь императорской семьи после вступления в брак с простолюдином".

Согласно Закону императорского дома, представительницы династии лишаются своего статуса, если они вступают в брак с человеком не из монаршей семьи.