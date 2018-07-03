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В Думу внесли поправку о переносе части кассационных и апелляционных судов в другие города

Общество
3 июля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предложение было выработано после согласований с Верховным судом, правительством и Администрацией президента

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поправка, которой предложено изменить место расположения создаваемых кассационных и апелляционных судов, внесена во вторник ко второму чтению проекта закона, инициированного Верховным судом РФ. Ее авторами выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также главы профильных комитетов обеих палат парламента Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

"Поправкой предлагается установить новое расположение создаваемых, согласно законопроекту, кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции", - сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба депутата.

Он отметил, что "предложение было выработано после согласований с Верховным судом РФ, правительством РФ и Администрацией президента РФ". "Так, предлагается расположить кассационные суды в следующих городах: первый кассационный суд - Саратов; второй кассационный суд - Москва; третий кассационный суд - Санкт-Петербург; четвертый кассационный суд - Краснодар; пятый кассационный суд - Пятигорск; шестой кассационный суд - Самара; седьмой кассационный суд - Челябинск; восьмой кассационный суд - Кемерово; девятый кассационный суд - Владивосток; кассационный военный суд - в Новосибирске", - сообщил глава комитета.

Крашенинников добавил, что "в отношении создаваемых апелляционных судов предложены следующие города: первый апелляционный суд - в Калуге; второй апелляционный суд - Санкт-Петербург; третий апелляционный суд - Сочи; четвертый апелляционный суд - Нижний Новгород; пятый апелляционный суд - Новосибирск; апелляционный военный суд - городской округ Власиха Московской области".

"Апелляционные суды будут рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции. В них будут направляться жалобы и представления на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта РФ на территории соответствующего судебного апелляционного округа", - пояснил Крашенинников.

Кассационные суды, по его словам, будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел в качестве суда кассационной инстанции, в том числе жалоб и представлений на вступившие в законную силу судебные акты.

"Например, к территории первого кассационного судебного округа (с первым кассационным судом в Саратове) будут относиться: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Московская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тульская области и Республика Мордовия. К территории первого апелляционного округа (с первым апелляционным судом в Калуге): Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области", - сказал глава комитета.

О законопроекте

Концепция законопроекта была внесена в Госдуму Верховным судом РФ и одобрена в первом чтении 16 февраля 2018 года. Им предлагается создание обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, а также определяются полномочия, порядок образования и деятельности создаваемых судов. Всего предлагалось создать 5 апелляционных и 9 кассационных судов. Они будут действовать в пределах соответствующих судебных округов, предложенных в законопроекте, каждый из которых включает в себя несколько регионов.

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Персоны
Володин, Вячеслав Викторович Клишас, Андрей Александрович Матвиенко, Валентина Ивановна Крашенинников, Павел Владимирович
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