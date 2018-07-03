Орловский опорный вуз разработал метод сжигания ТБО, не загрязняющий атмосферу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, входящий в число опорных вузов России, разработал новый метод переработки отходов, в основе которого лежит технология сжигания мусора практически любого состава. Об этом ТАСС во вторник рассказал пресс-секретарь вуза Владислав Изотов.

"Технология газификации была презентована на научной конференции, которая в эти дни проходит в университете. Разработкой заинтересовался инвестиционный фонд "Национальная промышленность", - сказал Изотов.

По словам научного сотрудника Орловского государственного университета Вячеслава Курилина, устройство представляет собой вращающийся под наклоном газификатор, в котором при температуре около одной тысячи градусов сжигается мусор. При этом нет выброса в атмосферу вредных веществ. Установка полностью автономна и сама обеспечивает себя электроэнергией.

Представители инвестфонда "Национальная промышленность" сообщили, что готовы рассмотреть возможность серийного производства оборудования. В том числе для поставки за рубеж. Для реализации проектов, связанных с переработкой всех видов отходов, заключено соглашение между Орловским государственным университетом им. И. С. Тургенева, Орловским государственным аграрным университетом им. Н. В. Парахина и фондом "Национальная промышленность".