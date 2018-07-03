Военный лагерь эпохи викингов разобьют реконструкторы под Псковом на фестивале "Хельга"

ПСКОВ, 3 июля. /ТАСС/. Военный лагерь эпохи викингов разобьют реконструкторы на фестивале "Хельга", который пройдет 7 и 8 июля в поселке Выбуты под Псковом. Об этом сообщил во вторник ТАСС организатор фестиваля Василий Мизгирев.

"Это будет реконструированный военный лагерь эпохи викингов, подобный тем, которые можно увидеть лишь в Скандинавии. Он будет представлять из себя шатры, созданные по подобию и образам того времени, у нас есть источники, по которым можно сказать, как выглядели палатки викингов. Реконструкторы там будут спать на сене, стелить кожаные, шерстяные одеяла. Мы не допускаем спальные мешки и прочие современные атрибуты, стараемся сделать полное погружение, тем более позволяет погода", - сказал собеседник агентства.

Мизгирев также добавил, что реконструкторы оборудуют средневековые торговые ряды, проведут игры для гостей и продемонстрируют танцы, соответствующие эпохе викингов. "Все будет, как во времена викингов, будем жечь костры, заказали даже свинью на 80 кг, будем ее готовить. От вертела отказались, так как нужно чуть ли не сутки ее крутить на огне. Поэтому просто мясо разделам на кусочки и потушим в большом котле с овощами", - пояснил организатор фестиваля.

По его словам, в празднике "живой истории" примут участие порядка 100 реконструкторов раннего и позднего средневековья. "Воины продемонстрируют свое ратное мастерство. Мы покажем историческую реконструкцию большой битвы славянских и варяжских дружин, а также европейских наемников", - уточнил Мизгирев.

Фестиваль исторической реконструкции "Хельга" проводится с 2010 года в Псковском районе в поселке Выбуты, где во временя княгини Ольги располагался одноименный погост. Участники фестиваля - военно-исторические клубы городов России и ближнего зарубежья. Организатором выступает псковская областная общественная организация "Былины древнего Пскова" при грантовой поддержке администрации Псковской области в рамках региональной программы по сохранению культурного наследия и развитию туризма.

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