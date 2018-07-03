Заместителем главы ФАДН может стать Михаил Мишин

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Профилактикой экстремизма и мониторингом межнациональных отношений в случае его утверждения на должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) займется Михаил Мишин, который ранее сотрудничал с агентством, рассказали во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Действительно: у нас две вакансии заместителей руководителя. На сегодняшний день есть определенность по Мишину Михаилу Николаевичу, который, в случае одобрения его кандидатуры председателем правительства, будет курировать в агентстве профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве, мониторинг состояния этноконфессиональных отношений, а также взаимоотношения с регионами и институтами гражданского общества по важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, ранее Мишин сотрудничал с ФАДН и знает специфику работы. "Михаил Николаевич имеет хороший опыт в нашей сфере. С Мишиным ФАДН на протяжении некоторого времени сотрудничает, его можно было встретить и на заседании экспертного совета ФАДН и на других открытых совещаниях", - подчеркнули в пресс-службе.

"Сейчас в установленном правительством порядке, его кандидатура проходит все необходимые согласования, ожидаем, что в ближайшие дни он будет утвержден в должности", - добавили в ФАДН.