Медведев подписал распоряжение о ежегодном фестивале культуры и спорта народов Кавказа

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении ежегодного фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Минкавказу, Минспорту и Минкультуры России ежегодно проводить фестиваль культуры и спорта народов Кавказа на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, эта мера направлена на "содействие сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа".

Минкавказу поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля. Распоряжением правительства также упразднен организационный комитет фестиваля "Кавказские игры", который проводился в регионе с 2010 года.