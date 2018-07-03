Ингушетия подписала соглашение с проектом "Трезвая Россия"

МАГАС, 3 июля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем федерального проекта "Трезвая Россия" Султаном Хамзаевым. Соглашение предполагает сотрудничество в области реализации мероприятий по профилактике охраны здоровья, пропаганде здорового образа жизни, сообщает пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ.

"В рамках майских указов президента России четко прописано, что одна из главных задач нашей страны - увеличить продолжительность жизни до 80 лет. Мы понимаем, что люди, которые с определенного возраста чрезмерно употребляют алкоголь или наркотические вещества, не доживают до 40 лет, не говоря уже о 60 и 70. В рамках этого соглашения мы сегодня создаем условия для здорового образа жизни, мы подаем пример гражданам <...> как можно жить долго", - приводит постпредство слова Евкурова.

Как сообщается, стороны отметили, что в основе соглашения лежит гуманитарная миссия, организация благотворительных акций, сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан.

"Это аналитически-экспертная поддержка всех тех инициатив по защите здоровья населения от алкоголя, табака и наркотиков, которые есть на федеральном уровне. За два года проектом "Трезвая Россия" в тех регионах, где было подписано соглашение, бесплатно построено около 30 спортивных площадок. В ближайшее время в Ингушетии мы построим четыре таких объекта", - цитирует пресс-служба Хамзаева.

Федеральный проект "Трезвая Россия" начал работу в 2012 году. Деятельность проекта направлена на создание диалога между правительством, общественными и религиозными организациями, государственной и частной медициной, работодателями, алко- и наркозависимыми и членами их семей.