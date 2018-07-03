Власти Москвы выделят гранты для школьных врачей и медсестер

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение выделить гранты столичным поликлиникам, чтобы они могли материально поощрять школьных врачей и медсестер, приходящих в школу. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Президиум правительства Москвы 3 июля 2018 года принял постановление о предоставлении грантов городским поликлиникам в целях материального поощрения врачей и среднего медперсонала (медсестер), оказывающих первичную медико-санитарную помощи в столичных школах. Размер дополнительных выплат врачам составит 15 тыс. рублей в месяц, среднему персоналу - 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По мнению властей, учреждение грантов позволит повысить мотивацию врачей, а также улучшить качество помощи, оказываемой несовершеннолетним в медкабинетах столичных школ.

"Только в 2017 году школьные врачи медсестры провели осмотры 1,3 млн детей, из них более 100 тыс. детей были направлены на дополнительные обследования и консультации специалистов. Школьникам и воспитанникам детских садов было сделано свыше 1,7 млн прививок, в том числе против гриппа - свыше 1,1 млн, против остальных инфекций - порядка 0,6 млн", - отмечается в материалах пресс-службы.

Сегодня в московских школах и детских садах открыто 4 тыс. медицинских кабинетов, в которых работают более 800 врачей-педиатров и 2,5 тыс. специалистов среднего медперсонала.

Ранее власти Москвы выделили гранты врачам, удостоенным статуса "Московский врач", - 15 тыс. рублей в месяц, врачам общей практики (семейным врачам) городских поликлиник - 20 тыс. рублей в месяц, врачам городских поликлиник, участвующим в реализации программ ведения пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, - 20 тыс. рублей в месяц.