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Воспитанники центра "Корабелы Прионежья" примут участие в экспедиции по Русскому Северу

Общество
3 июля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Маршрут экспедиции составит 1000 км, он пройдет вдоль Онежского озера, через Беломоро-Балтийский канал, через Белое море и завершится на Соловецких островах в Архангельской области

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ТАСС, 3 июля. Двадцать четыре воспитанника молодежного клуба "Корабелы Прионежья" отправятся в экспедицию "Вместе по Русскому Северу: Онежско-Беломорский исторический водный путь", которая стартует 14 июля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

"В экспедиции примут участие три экипажа по восемь воспитанников молодежного клуба "Корабелы Прионежья" в возрасте от 12 до 18 лет, прошедших предварительный конкурсный отбор", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маршрут экспедиции составит 1000 км, он пройдет вдоль Онежского озера, через Беломоро-Балтийский канал, через Белое море и завершится на Соловецких островах в Архангельской области. На протяжении всей экспедиции детей будут сопровождать научные сотрудники ВоГУ [Вологодского государственного университета], представители Россоюзспаса, арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, Вологодской федерации подводного спорта и другие приглашенные эксперты. В благоприятную погоду ребята будут сами управлять судном и участвовать в прокладке маршрута, в плохую погоду это будут делать спасатели.

Планируется, что во время экспедиции ребята будут исследовать флору и фауну, собирать сведения о рыбах, которые водятся в этих местах, о чистоте воды, воздуха и окружающих берегов. После экспедиции будет опубликован сборник научных трудов, которые в виде отчета будут переданы в Русское географическое общество.

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