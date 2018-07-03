Глава минкультуры Удмуртии предложил восстановить корпус "Ижмаша" за счет пожертвований

ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев предложил восстановить главный корпус Ижевского оружейного завода, с башни которого из-за пожара упал шпиль, за счет добровольных пожертвований. Об этом он во вторник сообщил ТАСС.

"Я бы согласился запустить такой механизм народной стройки и народной реставрации, думаю, я не единственный был бы, кто вложился в этот проект. Построили же Михайловский собор в Ижевске общими усилиями?", - сказал Соловьев.

Министр уточнил, что полная реставрация ныне не действующего здания три года назад была оценена в 4,5 млрд рублей, которые республика рассчитывала получить из федерального бюджета, поскольку корпус относится к федеральной собственности.

"Обращались неоднократно, и письма были, и проектирование было, и [министр культуры РФ Владимир] Мединский рассматривал, был на этом объекте, <…> открыто было заявлено, что таких средств нет и, скорее всего, сложно будет найти в ближайшее время", - отметил Соловьев.

По его словам, корпус все равно нужно попытаться сохранить и начать хотя бы с восстановления рухнувшего во вторник шпиля. "Это символ, это знак определенный для многих поколений нашей столицы и жителей Удмуртии, <…> мое мнение однозначно - надо хоть народные деньги, хоть что-то выделять на восстановление. <…> Я, честно говоря, сильно расстроился, когда мне сказали про шпиль, <…> к этому зданию, пусть и неухоженному, относишься как к родному ", - добавил министр.

Во вторник на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода на набережной Ижевского пруда в центре города возник пожар, в результате которого рухнул венчавший ее шпиль. Площадь пожара составила 10-15 кв. метров, возгорание ликвидировано. Главный корпус завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами являются символом города. Здание не эксплуатируется.