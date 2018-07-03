Почти половина новгородских студентов сдали демонстрационный экзамен на уровне WorldSkills

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Новгородские студенты, которые стали участниками первой пилотной апробации демонстрационного экзамена в профессиональных учебных заведениях, показали высокие результаты. 45% выпускников сдали испытание на уровне WorldSkills, часть студентов получили работу, сообщила во вторник ТАСС начальник отдела Регионального института профессионального развития (РИПР) Ирина Васильева.

"Всего демонстрационный экзамен сдавали 107 студентов, все сдали успешно, но стандарту WorldSkills соответствуют результаты 45% выпускников. Прошлогодняя норма союза - это 17%, поэтому для нас, для области, это достижение достаточно серьезное, особенно с учетом того, что это первый опыт", - рассказала собеседница агентства, добавив, что соответствие нормам WorldSkills может положительно сказаться на поиске работы.

Она также отметила, что в оценке экзамена принимали участие представители 26 новгородских предприятий из разных сфер 55 экспертов - потенциальных работодателей. По итогам демонстрационного экзамена 21 выпускник получил предложение по работе, еще 12 включили в кадровый резерв.

По словам начальника отдела, в процессе демонстрационного экзамена исключены теоретические вопросы, студенты показывают свои навыки только на практике. "За 15 минут до начала студенты узнают задания, должны сориентироваться и начать выполнять работу - например, провести УЗИ, сделать забор анализов - все, что требуется согласно из специальности или профессии", - пояснила Васильева.

Новгородские студенты сдавали демонстрационный экзамен по семи компетенциям. В их числе "Лабораторный химический анализ", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Ветеринария", Преподавание в младших классах", "Медицинский и социальный уход" и "Поварское дело". В результате испытания выпускники помимо диплома о профессиональном образовании получат Skills-паспорт, признанный рядом крупных российских и зарубежных компаний.

Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года. За это время в регионе прошло два региональных чемпионата рабочих профессий и один вузовский, отборочные соревнования по ветеринарии и туризму.