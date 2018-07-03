Грозный вторым после Москвы обзавелся службой аренды электросамокатов

ГРОЗНЫЙ, 3 июля. /ТАСС/. Первый сервис краткосрочной аренды электросамокатов заработал в Грозном, жителям и гостям города будут доступны 120 самокатов, которые будут распределены по трем пунктам выдачи, передает корреспондент ТАСС.

"Грозный стал вторым городом после Москвы, где заработал "Делисамокат". Знаменательно, что это произошло в год 200-летия Грозного. Мне бы хотелось, чтобы другие регионы брали пример с тех инноваций, которым в Чечне дают зеленый свет. Бизнес здесь встречают с распростертыми объятиями", - сказал журналистам гендиректор компании "Делисамокат" и "Делимобиль" Леонид Сысоев, напомнив, что в феврале в городе заработала служба краткосрочной аренды автомобилей.

По словам Сысоева, проект не имеет аналогов на Юге России. "Сервис позволит жителям и туристам наслаждаться видами Грозного, разгрузит город от пробок и поддержит активный образ жизни. Приход такого бизнеса говорит об инвестиционной привлекательности республики", - рассказал ТАСС глава регионального комитета правительства Чечни по развитию туризма Муслим Байтазиев.

О сервисе

Взяв напрокат электросамокаты, жители Грозного смогут комфортно и достаточно быстро перемещаться по городу, преимущественно на небольшие расстояния - до 5 километров, не тратя при этом времени на приобретение, хранение и перевозку самокатов. Электросамокат позволяет развивать скорость до 24 километров в час, а одной зарядки хватает в среднем на 20-30 км.

"Я живу недалеко от работы, для меня это идеальное средство передвижения на весну и лето. Один раз прокатившись на самокате, просто "прирастаешь" к нему. Особенно актуально в такую жару", - рассказал ТАСС один первых пользователей сервиса в Грозном Рамзан Хагуев.

Клиентом сервиса может стать любой россиянин старше 18 лет, постоянно проживающий на территории РФ. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на сайте компании или скачать мобильное приложение "Делисамокат". После регистрации через мобильное приложение производится поиск ближайшего пункта со свободными самокатами, отображается его локация в городе с указанием адреса, количеством свободных самокатов, а также маршрутом до него.

Первый проект краткосрочной аренды электросамокатов "Делисамокат" был запущен 18 мая 2018 года в Москве. За это время в сервисе зарегистрировалось более 70 тысяч пользователей и было совершено порядка 20 тысяч поездок. С начала ЧМ- 2018 в сервисе резко увеличилось число регистраций иностранных пользователей. На сегодняшний день это 650 человек. При этом самыми активными клиентами "Делисамоката" стали фанаты из Германии, Аргентины и Мексики, сообщили в компании.