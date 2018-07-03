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Число официально зарегистрированных безработных на Ставрополье снизилось за год на 24%

Общество
3 июля, 18:35 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 3, июля. /ТАСС

На 1 июля 2018 года безработными числились 9,6 тыс. человек, что на 3 тыс. меньше, чем год назад

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СТАВРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Число жителей Ставропольского края, официально состоящих на учете в учреждениях занятости, снизилось за год почти на четверть. На 1 июля 2018 года безработными числились 9,6 тыс. человек, что на 3 тыс. меньше, чем год назад, сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.

"С начала года <…> трудоустроено 14 тыс. человек. Численность безработных граждан, состоящих на учете в учреждениях занятости, составила [на 1 июля 2018 года] 9,6 тыс. человек, что на 3 тыс. человек меньше, чем на аналогичную дату прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уровень регистрируемой безработицы в крае на 1 июля составлял 0,7%, в начале 2018 года он составлял 0,9%.

В регионе действуют несколько программ содействия занятости - переобучение для выхода на новое место работы, стажировки для молодежи, создание специализированных рабочих мест для инвалидов, поддержка самозанятости. По данным правительства края, с начала года больше 500 безработных жителей Ставрополья получили консультации по открытию собственного дела, свой бизнес начали 53 человека.

"С начала года работодатели края направили в банк данных 93,8 тыс. вакансий, что на 6,5 тыс. больше, чем в 2017 году. На сегодня количество вакансий в банке данных учреждений занятости насчитывает 30,4 тыс. единиц, что на 1,8 тыс. превышает их число в прошлом году", - отмечают в пресс-службе.

Финансирование программы "Развитие сферы труда и занятости населения" из федерального и краевого бюджетов в 2018 году превышает 800 тыс. рублей.

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