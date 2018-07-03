Госдума приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о расширении применения наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, а также о приостановлении сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Проект закона, как следует из пояснительной записки, вводит возможность "назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия". В настоящее время пожизненные сроки возможны только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14 лет. "В результате систематического сексуального насилия над ребенком его здоровью, как правило, причиняется необратимый вред", - указывают авторы.

Одновременно проектом закона предусматривается внесение дополнений в ст. 78 Уголовного кодекса РФ, согласно которым сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении малолетних детей "не будут течь до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия". "Это решит проблему с невозможностью возбуждения уголовного дела в связи истечением сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности лиц, не достигших 12 лет, то есть находящихся в силу возраста в беспомощном состоянии. Причем данная оговорка затрагивает все преступления против половой неприкосновенности детей, независимо от категории тяжести", - поясняют разработчики.

Кроме того, вводится дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление сексуального характера совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками. По словам Яровой, "совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину обстоятельством".

К отягчающим обстоятельствам, по ее словам, также предлагается отнести распространение порнографических материалов среди детей в интернете. В отдельный уголовный состав выделяются действия по понуждению несовершеннолетних к действиям сексуального характера через информационно-телекоммуникационные сети. Наказание в этом случае может составить до шести лет лишения свободы.

Другим предложением законопроекта предусматривается ответственность за "заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей". В настоящее время карается ранее обещанное укрывательство как вид соучастия. По новой статье вводится наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Одновременно депутаты внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают возможность присутствия психолога при проведении допроса с участием детей в ходе судебного следствия.

Статистика

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в 2017 году 9,6 тыс. несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из них 4,245 тыс. детей пострадали от сексуального насилия.

Согласно статистике Следственного комитета РФ, фиксируется рост сексуального насилия в отношении детей. Так, в 2017 году следователями СК РФ было возбуждено 13,5 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних (из которых 7 тыс. дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности), притом что в 2016 году было открыто более 5,8 тыс. подобных уголовных дел. Как сообщила Яровая, законопроект получил положительные отзывы Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста, Минздрава, Роскомнадзора, уполномоченного по правам ребенка, института психиатрии имени Сербского.