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Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда

Общество
3 июля, 19:29 UTC+3

Руслан Салимгареев любит выращивать растения, читает Сэлинджера и мечтает "заниматься тем, о чем сейчас можно разве что догадываться"

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Руслан Салимгареев

Руслан Салимгареев

© Личный архив Руслана Салимгареева

"Забавное совпадение: мне нравится выращивать растения, а ботаника их как раз изучает", — так Руслан Салимгареев отвечает на вопрос, можно ли назвать его "ботаником". Руслану 17 лет, он выпускник московской школы №179 и первый в нашей истории школьник, набравший по 100 баллов на четырех ЕГЭ. Он сдавал русский язык, математику, химию и биологию.   

Есть версия, что дети, хорошо сдающие единый государственный экзамен, редко побеждают в олимпиадах (и наоборот), потому что эти "испытания" требуют разного образа мышления. Если это и так, то Руслан — явное исключение: он побеждал или получал призы в десятке всероссийских олимпиад (предметы — от русского языка до астрономии). "По заданиям это совсем разные вещи, но по настрою — скорее, схожи", — рассказывает он. Руслан говорит, что этот опыт помог в ЕГЭ: "По трем предметам я писал олимпиады, так что опыт был, было проще. А вот сдавать биологию было настолько страшно, что месяц перед экзаменом занимался с репетитором".

Как успешно сдать ЕГЭ: три совета от Руслана Салимгареева
  1. Высыпайтесь перед экзаменом.
  2. Постарайтесь как можно меньше думать о значении экзамена для дальнейшей жизни: убережетесь от лишних переживаний.
  3. Решайте пробники и смотрите критерии, потому что нужно заранее понимать, как вас будут оценивать.

В России много дискутируют о едином госэкзамене. "ЕГЭ — это точно очень хорошо, потому что стандарт един, — уверен Руслан. — Мне кажется, что и система работает неплохо". Он говорит, что много занимался, особенно в старшей школе. Но не сидел над учебниками безвылазно: "Свободного времени себе позволял много, и выходные были". На "непрограммное" чтение время остается — он любит "Иллюзии" Ричарда Баха и "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. "С Холденом Колфилдом я себя не сравнивал, — говорит он. — Но некоторые его переживания разделял, только некоторые". Еще он любит снимать растения и животных — в таких фотографиях весь его Instagram. А поступать собирается в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики. "Через десять лет я вижу себя в научной работе, занимающимся тем, о чем сейчас можно разве что догадываться!" — говорит он. 

Будущая бабочка #гусеница#насекомое#caterpillar

Публикация от Руслан Салимгареев (@russal2010)

Сейчас журналисты заваливают Руслана вопросами в переписках и по телефону — все хотят знать, как добиться таких же результатов. "Руслан, а какой вопрос вам еще не задали, а хотелось бы ответить?" — спрашиваю я. "Ради чего все это", — отвечает он. И добавляет: "Может, и задали уже. А я не дочитал". На этот вопрос он отвечает: "Такая близкая цель, к которой надо было стремиться, давала мне хороший стимул жить дальше и не унывать".  

Бэлла Волкова

Материал подготовлен при участии редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС

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