Проблемы поисково-спасательной работы обсудят на всероссийском форуме в Красногорске

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Первый Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов состоится 10-11 июля в подмосковном Красногорске. На мероприятии представители отрядов, госкорпораций, федеральных и региональных органов власти обсудят вопросы взаимодействия во время поисково-спасательных операций, говорится в сообщении Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Проблема взаимодействия между волонтерами и ведомствами при осуществлении поисково-спасательных работ стоит на сегодняшний день достаточно остро. На площадке форума мы детально обсудим вопросы совместной деятельности всех заинтересованных сторон и выработаем определенные механизмы, технологии по усовершенствованию процесса поиска. Чем четче будет структурировано взаимодействие всех участников поисковых мероприятий, тем эффективнее будут поиски и появится больше шансов на спасение людей", - цитирует пресс-служба АСИ генерального директора Агентства Светлану Чупшеву.

Форум проводится "Центром поиска пропавших людей" при поддержке уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, АСИ и правительства Московской области. Ожидается, что на форум приедут около 800 участников из 85 регионов России. Заявлены выступления представителей МЧС, МВД, Следственного комитета РФ, Минсвязи.

"Участники форума смогут обменяться опытом региональных добровольных поисково-спасательных отрядов и лучшими практиками поиска пропавших людей. Одной из ключевых тем форума станет обсуждение вопроса создания ресурсных центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей в регионах России", - пояснили в пресс-службе АСИ.

Первый Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проводится в рамках "Года добровольца", которым объявлен 2018 год по инициативе президента РФ.