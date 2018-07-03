Глава Объединения Романовых посетит Петербург в годовщину расстрела Николая II и его семьи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Председатель Объединения членов рода Романовых княгиня Ольга Андреевна посетит Санкт-Петербург в годовщину расстрела последнего российского императора Николая II и его семьи. Как сообщил во вторник ТАСС официальный представитель Объединения в России Иван Арцишевский, это будет частный визит внучатой племянницы императора, приуроченный к трагической дате.

"Ольга Андреевна приезжает 15 июля с дочерью Александрой, это частный визит. Она посетит 17 июля богослужение в Петропавловском соборе, молебен в память о царственных страстотерпцах", - рассказал Арцишевский. Он подчеркнул, что глава Объединения членов рода Романовых, как и другие члены семьи, не планирует посещать в эти дни Екатеринбург, в котором Николай II был расстрелян.

"Она едет только в Петербург, это принципиальная позиция, и большинство семьи в Екатеринбург не поедет. Туда едут только Куликовские [потомки дочери императора Ольги Александровны Куликовской-Романовой] и Романовы-Ильинские [потомки великого князя Дмитрия Павловича], которые входят в Объединение", - отметил собеседник агентства.

В Петропавловском соборе, фамильной усыпальнице Романовых, в 1998 году были захоронены "екатеринбургские останки", которые обнаружила группа поисковиков в начале 1990-х. Русская православная церковь, канонизировавшая Николая II и его семью в 2000 году как "царственных страстотерпцев", поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признает "екатеринбургские останки" царскими. Следственный комитет РФ в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых.

Ольга Андреевна - внучатая племянница Николая II, ее отцом был князь императорской крови Андрей Александрович, внук Александра III и сын его дочери Ксении. Нынешний визит в Россию будет для Ольги Андреевны первым в статусе главы Объединения членов рода Романовых, но она бывала в стране и до этого, в том числе в 1998 году на церемонии захоронения "екатеринбургских останков" и в 2006 году на церемонии перезахоронения останков императрицы Марии Федоровны.

Фамильная ассоциация

Объединение членов рода Романовых было создано в 1979 году семью князьями и княгинями императорской крови, рожденными до февральской революции 1917 года и принадлежавшими к ветви Николаевичей, потомков великого князя Николая Николаевича младшего, внука Николая I. Первым главой объединения был избран князь Дмитрий Александрович (1901-1980), в 2014-2017 годах его возглавлял князь Димитрий Романович, скончавшийся в январе 2017 года. Княгиня Ольга Андреевна стала его преемницей в декабре 2017 года.