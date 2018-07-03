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Активисты ОНФ добились открытия пляжа для инвалидов на крупнейшем водохранилище под Тулой

Общество
3 июля, 20:54 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 3, июля. /ТАСС

По данным ОНФ, в регионе работают около 50 пляжей, при этом только девять из них в той или иной степени адаптированы для отдыха людей с ограниченными возможностями

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ТУЛА, 3 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тульской области добились открытия пляжа, специально оборудованного для отдыха инвалидов, на Черепетском водохранилище - крупнейшем водном объекте региона. Об этом во вторник ТАСС рассказали в пресс-службе областного отделения ОНФ.

"На пляжной зоне Черепетского водохранилища при поддержке администрации Суворовского района проведена реконструкция, построен специальный настил, оборудованный так, чтобы инвалиды, в том числе колясочники, могли беспрепятственно приблизиться к воде. Для безопасности установлены необходимые ограждения, а также обновлено помещение для спасателей", - уточнили в пресс-службе.

По данным ОНФ, в 23 муниципальных образованиях Тульской области действуют около 50 пляжей, при этом только девять из них в той или иной степени адаптированы для отдыха инвалидов.

Пляж в Суворовском районе стал первым, оборудованным в соответствии требованиями, которые разработали активисты и эксперты регионального отделения ОНФ. "В 2017 годы мы проводили рейды по зонам отдыха области, а затем сформировали минимальный перечень средств по адаптации муниципальных пляжей для инвалидов и направили главам всех районов. Первой откликнулась администрация Суворовского района, надеемся, поддержат и другие муниципалитеты", - отметили в пресс-службе.

Черепетское водохранилище создано на реке Черепеть в Суворовском районе при постройке ГРЭС в середине 1950-х годов. Площадь водохранилища - около 900 га, оно является одним из самых крупных и экологически благополучных водных объектов Тульской области.

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