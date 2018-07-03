Бывшего главу Гостелерадио и ТАСС Леонида Кравченко похоронят 5 июля в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Журналиста, бывшего главу Гостелерадио СССР и ТАСС Леонида Кравченко, умершего в понедельник на 81 году жизни, похоронят 5 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил во вторник его сын Антон Орех.

"Похороны на Троекуровском кладбище, прощание там же - в 12:00", - сказал он ТАСС.

Кравченко родился в 1938 году. В 1970 году был назначен первым заместителем генерального директора программ Центрального телевидения, а на следующий год направлен на работу в отдел пропаганды ЦК КПСС, где курировал телевидение, а затем центральные газеты. В 1975 году был утвержден главным редактором "Строительной газеты", затем главным редактором газеты "Труд", а в 1985 году назначен первым заместителем председателя Гостелерадио СССР.

В конце 1988 года был назначен генеральным директором ТАСС, но в 1990 году снова возвращен в Гостелерадио уже председателем Госкомитета до августа 1991 года, позднее работал главредом "Парламентской газеты".