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В Курске стартовал Марш мира к 75-летию победы в Курской битве

Общество
3 июля, 21:17 UTC+3 КУРСК КУРСК 3, июля. /ТАСС

Он соберет около 3 тыс. участников

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КУРСК, 3 июля. /ТАСС/. Марш мира, посвященный 75-летию победы в Курской битве, стартовал во вторник в Курске с возложения цветов к стеле Героям-курянам, сообщила ТАСС во вторник специалист комитета внутренней политики администрации региона Зарема Демина. Участниками марша, который пройдет до 8 июля, станут около 3 тыс. человек.

"В этом году марш пройдет в 28-й раз и охватит с 3 по 8 июля такие города, как Вологда, Ярославль, Сергиев Посад, Ростов Великий, Переславль-Залесский. Главная цель - сохранение исторической памяти и распространение знаний о Великой Отечественной войне. Естественно мы будем рассказывать участникам в преддверии юбилея победы о событиях Курской битвы", - отметила Демина.

По ее словам, помимо митингов у Вечного огня и памятников воинам-освободителям, делегаты проведут встречи с общественностью - ветеранскими, молодежными организациями. Участие в мероприятиях примут и детские миротворческие отряды, сформированные на базе общеобразовательных школ для изучения культуры мира и толерантности.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых; потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко- фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание "Город воинской славы".

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