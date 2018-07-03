Технологии контроля доступа на объекты ЧМ планируется внедрить в пензенских школах

ПЕНЗА, 3 июля. /ТАСС/. Технологии контроля доступа, которые используются на чемпионате мира по футболу, планируется адаптировать для создания системы безопасности в школах Пензенской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Система контроля доступа, которая использовалась во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а также на объектах ЧМ, была разработана Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники (филиал производственного объединения "Старт", располагается в городе Заречный Пензенской области).

"Возникла идея внедрять данные технологии как систему безопасности образовательных учреждений. [Губернатор Пензенской области] Иван Белозерцев лично ознакомился с данным оборудованием в ходе посещения матча мундиаля [в Саранске] и поручил сформулировать соответствующие предложения для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Сделаем пилотный проект в пензенских школах и будем работать над тем, чтобы наша система безопасности стояла и в других школах страны", - цитирует пресс-служба Белозерцева.