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Wikipedia на итальянском языке перестала работать из-за протеста против директивы ЕС

Общество
3 июля, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Авторы итальянской версии сайта считают, что эта "директива препятствует свободе онлайн-пространства и создает препятствия для доступа в интернет, выстраивая новые барьеры, фильтры и ограничения"

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ТАСС, 3 июля. Страницы электронной энциклопедии Wikipedia не открываются на итальянском языке. Таким образом авторы итальянской версии сайта выражают несогласие с директивой Евросоюза об авторском праве в интернете, голосование по которой пройдет в Европарламенте 5 июля.

"Вместо того, чтобы изменить законодательство ЕС по авторскому праву и способствовать всеобщему участию в информационном обществе, она [директива] препятствует свободе онлайн-пространства и создает препятствия для доступа в интернет, выстраивая новые барьеры, фильтры и ограничения. Если это предложение будет одобрено, возможно, не получится поделиться газетной статьей в социальной сети или найти ее через поисковик. Сама Wikipedia столкнется с риском закрытия", - говорится в заявлении, размещенной на главной странице итальянской версии портала во вторник.

"По этим причинам итальянское сообщество Wikipedia решило закрыть все страницы энциклопедии. Мы хотим сохранить бесплатную открытую энциклопедию с проверяемым контентом, поэтому мы просим всех членов Европарламента отказаться от актуального текста директивы и возобновить дискуссии", - указали авторы заявления.

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