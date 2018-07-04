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Путин подписал закон об оплате работы учителей на государственной итоговой аттестации

Общество
4 июля, 2:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Размер и порядок выплат будут устанавливаться в регионах

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий оплату работы учителей, задействованных не только в проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ), но и государственной итоговой аттестации любых форм. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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Закон вносит изменения в статью 47 закона "Об образовании". Педагогическим работникам образовательных организаций, которые участвуют по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования во всех формах (ЕГЭ, государственный выпускной экзамен и иная форма) в рабочее время и освобождаются от основной работы на период проведения итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению такой аттестации.

Размер и порядок выплат будут устанавливаться субъектом РФ за счет бюджетных ассигнований, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации.

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