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Путин подписал закон, приравнивающий день нахождения в СИЗО к полутора дням в колонии

Общество
4 июля, 2:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий один день пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

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Согласно закону, один день содержания под стражей в СИЗО будет засчитываться гражданам за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня.

Как отмечал при обсуждении документа председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления и связанные с террористической деятельностью, а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы.

Он напомнил, что сейчас для фигурантов уголовных дел срок в СИЗО всегда засчитывается "день за день", при этом условия содержания в СИЗО зачастую гораздо хуже, чем в местах лишения свободы. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не останавливаться на принятии этого закона и двигаться дальше в вопросах гуманизации уголовного законодательства.

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Персоны
Клишас, Андрей Александрович Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна
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