Вопрос исполнения майского указа вынесут на заседание Госсовета на ВЭФ

ТАСС, 4 июля. Одним из вопросов повестки заседания президиума Госсовета на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре этого года станет работа дальневосточных регионов по исполнению указа президента РФ от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития, заявил полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.

"По большинству показателей, в указе поименованных, Дальний Восток не только должен двигаться вместе со всей Россией, но и еще надо догнать. У нас с вами, к сожалению, ниже продолжительность жизни, сложнее с качеством оказания медицинских услуг, с образовательной сетью, с жилищными условиями. Это значит, что в плане работы по национальным проектам должны быть в полной мере учтены все действия, которые позволят достичь поставленных президентом показателей по Дальнему Востоку […] Этот вопрос будет вынесен на заседание президиума Государственного совета в рамках Восточного экономического форума", - сказал Трутнев, открывая заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО с участием губернаторов.

Он попросил глав регионов отнестись к этой работе ответственно и приступать к ней незамедлительно. Руководителем рабочей группы определен и.о. губернатора Магаданской области Сергей Носов. Юрий Трутнев попросил оказывать ему содействие и не затягивать ответы на все запросы рабочей группы.

"Хочу обратить внимание, что цифры должны быть абсолютно просчитанными. Нам не надо заявок, которые бы превышали потребности. В то же время, все, что надо сделать, должно быть учтено", - сказал полпред.

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал майский указ, определяющий основные цели и задачи страны до 2024 года. Указ предписывает правительству принять ряд мер для осуществления "прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" России. Среди целей - вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности в два раза, увеличение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет), инфляция не выше 4%.