Тарасенко: Приморский край рассчитывает на федеральную помощь в расчистке рек

ТАСС, 4 июля. Приморский край не сможет без помощи федерального центра провести работу по расчистке русел рек, которая нужна для предотвращения последствий ежегодных наводнений в регионе, заявил журналистам в среду после заседания совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО в Петропавловске-Камчатском врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

"У нас проходит очень много наводнений, и сегодня важно проводить мероприятия по предотвращению этих наводнений, в частности чистить русла. Но если мы будем идти по плану, который существует сегодня документально, то никогда в жизни мы не сможем сделать эти расчистки. Сегодня нам надо расчистить 370 км рек, это надо порядка 1 млрд рублей потратить только на план, а еще сами работы", - сказал глава Приморья. Он отметил, что регион с такой задачей не в состоянии справиться самостоятельно.

По словам Тарасенко, необходимо включить в эту работу заинтересованные федеральные ведомства, только тогда появится возможность расчистить все реки. Он добавил, что на прошедшем ранее совещании под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, было принято решение о необходимости скорректировать федеральное законодательство, чтобы помочь таким регионам, как Приморье, привлекать помощь федеральных ведомств.

В последние два года мощные тайфуны в августе-сентябре нанесли большой ущерба Приморскому краю. По данным властей, всего в зону наводнения в начале августа 2017 года в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В 2016 году, в конце августа, на край обрушился Тайфун "Лайонрок", а в сентябре - "Немтеун". От наводнения в общей сложности пострадали более 40 тысяч человек.