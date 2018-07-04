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Состояние здоровья императора Японии улучшилось

Общество
4 июля, 6:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 4, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что врачи прописали 84-летнему императору Акихито постельный режим под постоянным наблюдением

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ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Состояние здоровья императора Японии Акихито, которому в начале этой недели врачи прописали постельный режим, начало улучшаться. Об этом в среду объявило Управление делами императорского двора.

Отмечается, что монарх находится под наблюдением медицинских специалистов и в течение дня будет отдыхать в своих покоях во дворце. Ранее у Акихито, которому сейчас 84 года, были зафиксированы симптомы церебральной ишемии, головокружение и повышенное потоотделение.

Японская императорская чета в последнее время много путешествовала по стране, совершая прощальные поездки в преддверии отречения Акихито от престола.

Император Акихито 30 апреля 2019 года сложит с себя полномочия монарха и откажется от престола. Он выразил такое пожелание еще в 2016 году в связи с преклонным возрастом. После этого 1 мая 2019 года новым императором Японии станет старший сын Акихито и императрицы Митико - нынешний наследный принц Нарухито.

Законодательство не разрешает монарху в Японии покидать престол, однако для Акихито парламент сделал исключение.

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