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В московских парках орнитологи заметили краснокнижных сов и куликов

Общество
4 июля, 8:46 UTC+3

По словам специалистов, это свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в городе

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Семья из четырех ушастых сов и два кулика-перевозчика поселились в столичных парках. Как сообщает в среду портал мэра и правительства Москвы, возвращение краснокнижных птиц в столицу говорит о благоприятной экологической обстановке.

"Семейство из четырех ушастых сов поселилось в природном парке "Москворецкий" на северо-западе города, а два кулика-перевозчика обосновались в Зеленоградском лесопарке", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, куликов-перевозчиков не видели в столице около пяти лет. Одинокие ушастые совы иногда встречались в московских зеленых зонах.

Координаты обитания краснокнижных птиц специалистам Мосприроды удалось зафиксировать благодаря орнитологам-любителям, которые обнаружили и запечатлели сов и куликов на фото

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