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В Московском зоопарке появились первые птенцы красных и розовых фламинго

Общество
4 июля, 8:50 UTC+3

Посетители смогут увидеть их на Большом пруду

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первые четыре птенца кубинских и розовых фламинго вылупились в Московском зоопарке. Как сообщает в среду портал мэра и правительства столицы, в ближайшее время птенцов станет больше.

"В столичном зоопарке у красных (кубинских) и розовых фламинго появились на свет первые четыре птенца. Посетители уже сейчас могут увидеть их на Большом пруду. Ожидается, что в ближайшее время малышей станет еще больше", - говорится в сообщении.

Фламинго уже выбираются из гнезд и гуляют по вольеру, но взрослые птицы еще присматривают за ними.

Новорожденные птенцы фламинго покрыты серым пушком и до двух-трех недель имеют прямой клюв. Кроме того, они не могут издавать громких звуков. Яркое оперение фламинго обретают только на третьем году жизни.

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