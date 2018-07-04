Роскачество начало масштабную проверку арбузов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Роскачество запустило масштабную проверку на безопасность и качество арбузов, говорится в сообщении организации. Исследование пройдет в два этапа: сначала специалисты проверят ранние арбузы, а потом более поздние, которые появятся на прилавках в конце августа.

"Эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность", - говорится в сообщении.

Образцы продукции будут закуплены в супермаркетах, на рыночных развалах, а также в точках продаж с машин у дороги, сообщили в Роскачестве.

Ягоды проверят по 174 параметрам. Так, в лабораторных условиях эксперты проверят микробиологические показатели продукции, например присутствует ли в ней кишечная палочка, плесень и дрожжи, а также проведут исследования на зараженность вредителями, некарантинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями (мозаичная болезнь арбуза). Кроме того, профессиональные аттестованные дегустаторы проведут органолептическую оценку продукции на запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости. Арбузы также проверят на наличие нитратов и пестицидов.

Как выбрать арбуз

Эксперты Роскачества также дали потребителям советы, как не ошибиться при покупке арбуза. Так, качественный продукт внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. Если на корке большое количество дефектов - побитостей, рубцов и трещин, то такой продукт не является качественным. Мякоть хорошего арбуза должна быть зрелой, но не перезрелой, сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Длина стебля арбуза не должна превышать 5 см.

Перед употреблением арбуз необходимо тщательно помыть, потому что помимо грязи на нем могут остаться следы химических веществ которыми обрабатывают поля, напомнили эксперты.