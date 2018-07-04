Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Усадьбу Шнаубертов в Хохловском переулке в Москве признали памятником архитектуры

Общество
4 июля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Руководитель столичного департамента культурного наследия отметил, что архитектурный ансамбль формировался на протяжении нескольких веков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Городскую усадьбу Шнаубертов, построенную в XVIII-XIX веках в Хохловском переулке в Москве, признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.

"Облик ансамбля городской усадьбы в Хохловском переулке формировался на протяжении нескольких веков. В список объектов культурного наследия вошло главное здание и два одноэтажных строения - сторожка и служебный корпус", - сказали в пресс-службе.

По словам главы департамента Алексея Емельянова, в глубине владения сохранилась территория, где ранее был усадебный сад. Она отделена от хозяйственной части усадьбы металлической ажурной оградой с воротами. Кроме того, сохранилась каменная ограда, которая располагается по восточной стороне владения, и металлические ворота с калитками, примыкающие к самой усадьбе.

Усадьба много раз меняла хозяев и неоднократно перестраивалась. Изначально здесь были конюшня, амбар, погреб, изба с сенями и каменная палата, которая сохранилась до наших дней и вошла в основу здания усадьбы. В промежутке между 1760 и 1780 годом к палате пристроили каменный двухэтажный дом, который тоже стал частью главного здания ансамбля.

Статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечил зданиям усадьбы Шнаубертов охрану государства. Их запрещено сносить, а исторический облик ансамбля не может быть нарушен. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
"Натали Турс" может аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
5
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
6
Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости