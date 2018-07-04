Усадьбу Шнаубертов в Хохловском переулке в Москве признали памятником архитектуры

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Городскую усадьбу Шнаубертов, построенную в XVIII-XIX веках в Хохловском переулке в Москве, признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.

"Облик ансамбля городской усадьбы в Хохловском переулке формировался на протяжении нескольких веков. В список объектов культурного наследия вошло главное здание и два одноэтажных строения - сторожка и служебный корпус", - сказали в пресс-службе.

По словам главы департамента Алексея Емельянова, в глубине владения сохранилась территория, где ранее был усадебный сад. Она отделена от хозяйственной части усадьбы металлической ажурной оградой с воротами. Кроме того, сохранилась каменная ограда, которая располагается по восточной стороне владения, и металлические ворота с калитками, примыкающие к самой усадьбе.

Усадьба много раз меняла хозяев и неоднократно перестраивалась. Изначально здесь были конюшня, амбар, погреб, изба с сенями и каменная палата, которая сохранилась до наших дней и вошла в основу здания усадьбы. В промежутке между 1760 и 1780 годом к палате пристроили каменный двухэтажный дом, который тоже стал частью главного здания ансамбля.

Статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечил зданиям усадьбы Шнаубертов охрану государства. Их запрещено сносить, а исторический облик ансамбля не может быть нарушен. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия.