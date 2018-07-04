Дума разрешила членам ОНК вести видеосъемку в местах принудительного содержания

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, расширяющий права членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), в том числе в части проведения кино-, фото-, видеосъемки подозреваемых, находящихся под стражей, для фиксации фактов нарушения их прав.

Законом устанавливается, что "члены ОНК вправе производить кино-, фото- и видеосъемку в целях фиксации нарушения прав подозреваемых и обвиняемых, находящихся в месте содержания под стражей", в случае если на это было получено письменное согласие самих подозреваемых и обвиняемых (либо их родителей и законных представителей, если обвиняемые и подозреваемые не достигли совершеннолетия). При этом предусмотрено, что беседа "немедленно прерывается", если члены ОНК начинают обсуждать вопросы, не относящиеся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых.

Кроме того, закон наделяет членов ОНК правом при посещении мест принудительного содержания использовать приборы для контроля за микросредой в жилых и производственных помещениях. Также документом расширяется перечень мест принудительного содержания, которые члены ОНК вправе посещать: теперь наблюдателям открывается доступ в судебно-психиатрические экспертные медицинские организации и медучреждения, оказывающие психиатрическую помощь.

Одновременно законом дополняется перечень оснований, по которым общественные объединения не могут быть допущены к выдвижению кандидатур в состав ОНК: например, таким основанием является включение общественного объединения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Также членами ОНК, согласно документу, не могут быть лица, имеющие "неснятую или непогашенную судимость, а также лица, имеющих близких родственников, отбывающих наказание в местах лишения свободы".