Выставка "Бразилиа: от утопии к столице" открылась в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Выставка "Бразилиа: от утопии к столице" открылась в среду в Музее Москвы, сообщает пресс-служба музея.

"В разгар чемпионата мира по футболу в залах Музея Москвы открывается выставка об истории столицы самой титулованной футбольной страны. Проект о городе Бразилиа, который уже увидели более 300 тыс. человек в семистранах мира, будет представлен в Москве с 4 по 31 июля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что выставка также приурочена к 190-летию дипломатических отношений между Бразилией и Россией.

Выставка, куратором которой выступил Даниэли Атаиде, состоит из более чем 300 экспонатов. Посетители могут полюбоваться фотографиями, картами, макетами и скульптурами. Также в музее представлены аудиовизуальные материалы.

"Почти 60 лет назад у Бразилии появилась новая столица - уникальный город Бразилиа, специально спроектированный и затем построенный всего лишь за четыре года. В 1987 году город был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - напомнили в пресс-службе. На выставке особое внимание уделено проектированию города - ключевым элементом экспозиции стал макет "пилотного плана" города авторства архитектора Лусио Коста. Также гости музея с помощью фотографий смогут сравнить, каким город Бразилиа был 30 лет назад и как он выглядит сейчас.

Экспозиция организована при поддержке Министерства туризма Бразилии, Министерства иностранных дел и правительства Бразилии и особом содействии посольства Бразилии в Москве.