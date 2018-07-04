Госдума приняла закон о закреплении понятий "Вечный огонь" и "Огонь памяти"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым закрепляется понятие "Вечный огонь" и вводится определение понятия "Огонь памяти".

Так, Вечным огнем является "элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность постоянного горения огня". Огнем памяти, согласно закону, считается "элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность периодического горения огня".

Одновременно закон наделяет Минобороны РФ полномочиями по организации централизованного учета таких мемориальных сооружений наряду с правом устанавливать порядок периодичности горения Огня памяти.

В свою очередь, в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ) напомнили, что документ был разработан для исполнения поручения президента России, лидера ОНФ Владимира Путина, которое глава государства дал в июле 2014 года.

"Задача закона - обеспечить качественное исполнение поручения президента по учету и бесперебойному функционированию мемориалов. Тем более что памятники в регионах продолжают открывать. За два года мы насчитали 400 новых мемориалов", - отметила член Центрального штаба Народного фронта, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.