Депутаты Петербурга предложили запретить продажу детям энергетических напитков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили запретить продажу детям безалкогольных энергетических напитков. Соответствующий законопроект в среду был принят в первом чтении на заседании городского парламента.

"Речь идет о здоровье детей, которые подвергаются агрессивной рекламе и не всегда отдают себе отчет о вредном воздействии энергетических и тонизирующих напитков. Речь идет о создании оградительных мер и определении мест, где употребление таких напитков неуместно", - объяснил свою инициативу депутат Денис Четырбок. По его мнению, мера носит упреждающий характер, поскольку в настоящее время однозначных исследований о вреде энергетиков нет.

Документом предлагается полностью запретить продажу безалкогольных энергетиков в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно- оздоровительных и спортивных учреждениях. За несоблюдение требований предусмотрен штраф: от 3 до 5 тыс. рублей - для физических лиц, до 20 тыс. - для должностных лиц, до 50 тыс. рублей - для юридических лиц.

По словам Четырбока, законопроект прошел общественное обсуждение, получил поддержку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и представителей медицинского сообщества. Ряд депутатов Заксобрания выступил против ограничений в силу противоречивости исследований на эту тему и большого количества запретительных мер, касающихся бизнеса. Аналогичный закон уже принят в нескольких российских регионах.