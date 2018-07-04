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Депутаты Петербурга предложили запретить продажу детям энергетических напитков

Общество
4 июля, 11:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июля. /ТАСС

Законопроект исключает возможность их приобретения в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили запретить продажу детям безалкогольных энергетических напитков. Соответствующий законопроект в среду был принят в первом чтении на заседании городского парламента.

"Речь идет о здоровье детей, которые подвергаются агрессивной рекламе и не всегда отдают себе отчет о вредном воздействии энергетических и тонизирующих напитков. Речь идет о создании оградительных мер и определении мест, где употребление таких напитков неуместно", - объяснил свою инициативу депутат Денис Четырбок. По его мнению, мера носит упреждающий характер, поскольку в настоящее время однозначных исследований о вреде энергетиков нет.

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Документом предлагается полностью запретить продажу безалкогольных энергетиков в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно- оздоровительных и спортивных учреждениях. За несоблюдение требований предусмотрен штраф: от 3 до 5 тыс. рублей - для физических лиц, до 20 тыс. - для должностных лиц, до 50 тыс. рублей - для юридических лиц.

По словам Четырбока, законопроект прошел общественное обсуждение, получил поддержку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и представителей медицинского сообщества. Ряд депутатов Заксобрания выступил против ограничений в силу противоречивости исследований на эту тему и большого количества запретительных мер, касающихся бизнеса. Аналогичный закон уже принят в нескольких российских регионах.

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