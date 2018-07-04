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Китай запускает массовое производство беспилотных автобусов

Общество
4 июля, 12:15 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Транспортные средства способны самостоятельно выполнять такие операции, как обгон и поворот

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Китайская компания Baidu в среду объявила о начале массового производства беспилотных автобусов собственной разработки для коммерческого использования. Об этом сообщил генеральный директор Baidu Робин Ли, выступая на ежегодной конференции компании Baidu Create 2018.

"Управляемый последней версией системы Apollo 3.0 ("Аполло 3.0", разработанная Baidu общедоступная платформа для беспилотных автомобилей - прим. ТАСС) автономный автобус Apolong в скором времени появится на дорогах Китая и за рубежом", - заявил Ли.

Глава Baidu также отметил, что к настоящему моменту всего было произведено 100 единиц таких автобусов. Старт их коммерческой эксплуатации запланирован в Пекине, Шэньчжэне, новом районе Сюнъань в провинции Хэбэй, городе Ухань и Пинтане.

По словам Ли, Apolong способен самостоятельно выполнять ряд операций, в том числе обгон и поворот. На начальном этапе эксплуатации автобусы в основном будут использоваться в туристических местах, на территории аэропортов и в других закрытых зонах.

"2018 год - это год коммерциализации беспилотных транспортных средств на территории Китая, - продолжил глава компании. - По количеству сошедших с производственной линии автобусов Baidu можно судить о том, что развитие автономного вождения сделало большой шаг вперед, обеспечив поднятие всей отрасли на новый уровень - с "нуля" до "одного".

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