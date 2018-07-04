Депутаты Петербурга хотят запретить кальянные в жилых домах и во дворах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга считают необходимым запретить заведения с курением кальяна в жилых домах и во дворах, чтобы оградить жителей от дыма и возможного пожара. Соответствующий законопроект приняли в среду на заседании городского парламента в первом чтении после долго обсуждения инициативы.

"В последнее время тренд на отказ от курения и здоровый образ жизни набирает популярность. Законопроектом предлагается установить запрет курения кальянов на табачных и нетабачных смесях в нежилых помещениях многоквартирных домов, включая встроенные нежилые помещения, и в пристроенных к многоквартирным домам нежилых помещениях", - сказал разработчик документа депутат Денис Четырбок. Он также отметил, что многочисленные обращения граждан касаются и пожароопасности данных устройств.

Кроме того, законопроектом запрещается курение кальянов на табачных и нетабачных смесях в помещениях нежилых зданий, расположенных в дворовых территориях многоквартирных домов. По словам Четырбока, количество подобных заведений может исчисляться сотнями, поскольку они периодически закрываются и открываются в новых местах. При этом крайне редко меню кафе или ресторана обходится без кальяна.

Законопроект предусматривает за нарушение его положений штраф для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге запретили курить табак в коммунальных квартирах.

В последние годы Минздрав России активно реализует антитабачную концепцию, основными принципами которой являются "незыблемость и недопущение ослабления принятых мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака". По данным ведомства, ежегодно в РФ от болезней, связанных с употреблением табака, погибают до 400 тыс. человек.