Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты Петербурга хотят запретить кальянные в жилых домах и во дворах

Общество
4 июля, 12:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июля. /ТАСС

Нарушителей предполагается штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга считают необходимым запретить заведения с курением кальяна в жилых домах и во дворах, чтобы оградить жителей от дыма и возможного пожара. Соответствующий законопроект приняли в среду на заседании городского парламента в первом чтении после долго обсуждения инициативы.

Смотрите также

В России с 2019 года могут запретить курение кальянов в кафе

Эксперты считают, что запрет на курение кальянов в кафе уведет кальянный бизнес в подполье

Правительство предлагает с 2019 года ввести акциз на смесь для кальянов

"В последнее время тренд на отказ от курения и здоровый образ жизни набирает популярность. Законопроектом предлагается установить запрет курения кальянов на табачных и нетабачных смесях в нежилых помещениях многоквартирных домов, включая встроенные нежилые помещения, и в пристроенных к многоквартирным домам нежилых помещениях", - сказал разработчик документа депутат Денис Четырбок. Он также отметил, что многочисленные обращения граждан касаются и пожароопасности данных устройств.

Кроме того, законопроектом запрещается курение кальянов на табачных и нетабачных смесях в помещениях нежилых зданий, расположенных в дворовых территориях многоквартирных домов. По словам Четырбока, количество подобных заведений может исчисляться сотнями, поскольку они периодически закрываются и открываются в новых местах. При этом крайне редко меню кафе или ресторана обходится без кальяна.

Законопроект предусматривает за нарушение его положений штраф для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге запретили курить табак в коммунальных квартирах.

В последние годы Минздрав России активно реализует антитабачную концепцию, основными принципами которой являются "незыблемость и недопущение ослабления принятых мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака". По данным ведомства, ежегодно в РФ от болезней, связанных с употреблением табака, погибают до 400 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
"Натали Турс" может аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками
5
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
6
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости